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Vali Bilmez depremzedelerle bir araya geldi

VAN HABERLERİ  | 29.06.2020 13:34 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 25 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Özalp, Saray ve Gürpınar ilçesindeki mahalleleri ziyaret etti.Sabah saatlerinde karayolu ile Özalp ilçesine giden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik ile Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın ile birlikte depremin etkilediği mahallelerdeki depremzedeleri ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 25 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Özalp, Saray ve Gürpınar ilçesindeki mahalleleri ziyaret etti.
Sabah saatlerinde karayolu ile Özalp ilçesine giden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik ile Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın ile birlikte depremin etkilediği mahallelerdeki depremzedeleri ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Bilmez, deprem sonrası yapılanlar ve bundan sonra yapılacak hizmetlerin sürecini anlattı. Sorunların elbirliğiyle kısa sürede çözüleceğini ifade eden Vali Bilmez, özellikle sahada hasar tespit çalışması yapan ekipler başta olmak üzere tüm kamu personellerine vatandaşların yardımcı olmasını istedi.
Hiç kimsenin mağdur edilmeyeceğine dikkat çeken Vali Bilmez, “Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hasar tespiti yapan ekiplerimiz sahada. Çalışmalar tamamlanmak üzere. Bu süreçten sonra evi oturulmayacak durumda olan vatandaşlarımıza geçici barınma için konteyner verilecek. Daha sonra hak sahiplerine konut yaptırılacak. Bu konutların parası da 20 yıl içinde vatandaşlarımızdan tahsil edilecek” dedi.
Vali Bilmez’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, devlet büyüklerinin ve ekiplerin depremden hemen sonra mahallelerine geldiğini ve sorunları gidermek için seferber olduğunu söyledi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e Özalp, Saray ve Gürpınar ilçe ziyaretlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, AFAD Müdürü Osman Uçar, Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve Yol Yapı Daire Başkanı Halil İbrahim Ateş de eşlik etti.

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