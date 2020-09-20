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Vali Bilmez, Edremit’te pandemi denetiminde bulundu

VAN HABERLERİ  | 20.09.2020 01:42 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit organik sebze ve meyve pazarında denetlemede bulundu.Pandemi nedeniyle denetimlerin arttırıldığı Van’da, Vali Bilmez de bu denetimlerin çoğuna katılarak esnaf ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit organik sebze ve meyve pazarında denetlemede bulundu.
Pandemi nedeniyle denetimlerin arttırıldığı Van’da, Vali Bilmez de bu denetimlerin çoğuna katılarak esnaf ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor. Bu kapsamda Vali Bilmez, akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki organik sebze ve meyve pazarını beraberindeki Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammed Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile denetledi. Vali Bilmez, denetlemede esnafı ve vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyararak, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.Belediye Başkanı İsmail Say sorunları çözümü için yoğun çaba gösterdiklerini ve yeni bir proje tasarladıklarını belirterek proje hakkında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e bilgi verdi.

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