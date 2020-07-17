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Vali Bilmez, Saray ilçesinde temel atma törenine katıldı

VAN HABERLERİ  | 17.07.2020 18:23 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Saray ilçesinde polis lojmanları temel atma törenine katıldı.Sabah saatlerinde Saray ilçesine giden Vali Bilmez, kaymakamlık bahçesinde Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Saray ilçesinde polis lojmanları temel atma törenine katıldı.
Sabah saatlerinde Saray ilçesine giden Vali Bilmez, kaymakamlık bahçesinde Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Vali Bilmez, ilk olarak makamında ziyaret ettiği Kaymakam Aydın ile bir süre görüştü.
Vali Bilmez, buradan ilçe merkez mahallesinde yapılacak 48 daireden oluşan 3 bloklu polis lojmanlarının temel atma törenine katıldı. İnşaat alanını inceleyen Vali Bilmez, yüklenici firma yetkililerinden inşaat hakkında bilgi aldı.
Daha sonra buradan yakın zamanda açılması planlanan devlet hastanesine geçen Vali Bilmez, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Bilmez, ilçede yeni açılacak 10 yataklı hastanenin, ilçe halkı için hayırlı olmasını diledi.
İlçe ziyaretinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da eşlik etti.

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