Vali Bilmez: “Van olarak en öncelikli işimiz çevre yoludur”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kent olarak en öncelikli işlerinin çevre yolu olduğunu belirterek, “Gerekirse bütün işlerimiz askıya alınsın ama çevre yolunun bir an önce diğer etapları da ihale edilerek bitirilsin” dedi.

Edremit ilçesindeki Süphan Kültür Merkezi’nde ‘Çevre Yolu Elmalık Etabı Tapu Teslim Töreni’ gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve kurum amirleri ile hak sahipleri katıldı.

“Açılan davalar da süreci geciktirdi”

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Bilmez, çevre yolunda 10 yıllık bir aksamanın meydana geldiğini anımsattı. Çevre yolu projesinin hayata geçmesi için ilgili kurumlarla bir komisyon kurduklarını ifade eden Vali Bilmez, “Karayolları, şehir merkezinde geçen imarlı alanda yol geçiriyorsa kamulaştırma, imarsız alandan geçiriyorsa da genelde 18. Madde uygulaması yapar. 18. Madde uygulamasını normal şartlarda Van Büyükşehir Belediyesi ve merkezi ilçelerin yapması gerekiyordu. Ancak iletişim kopukluğu, ilgisizlik, merkezi hükümetle, yerel yönetimler arasındaki kopukluk bunu sürüncemede bıraktı. Diğer taraftan açılan davalar da süreci geciktirdi. Bunun en çok mağduriyetini genel anlamda Van halkı yaşadı ama özelde de çevre yolu güzergahı üzerinde arazisi bulunan vatandaşlarımız bunun sıkıntısını yaşadı. Ancak kurduğumuz komisyonla birlikte bunun takibi yapıldı. Bölge müdürlüklerimiz ve belediye başkanlarımız da teknik takip yaptı. Arkadaşlarımız adım adım takip ederek bu süreci hızlandırdı. Bire bir takibi yapılınca Elmalık süreci bitirildi ve bugün de tapu dağıtımı yapıldı” diye konuştu.