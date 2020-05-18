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Vali Bilmez’den 19 Mayıs mesajı

VAN HABERLERİ  | 18.05.2020 19:04 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Vali Bilmez, mesajında, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden yolda 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak ilk ve en anlamlı adımı oluşturan, Yüce Türk milletinin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesinin ateşlediği tarihin 101.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Bilmez, mesajında, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden yolda 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak ilk ve en anlamlı adımı oluşturan, Yüce Türk milletinin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesinin ateşlediği tarihin 101. yıldönümü içerisindeyiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması ülkemizin geleceği ve teminatı olan gençlerimizle bütünleşmemiz ve onlarla aynı coşkuyu paylaşarak geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. Zulme boyun eğmeyen, esareti kabul etmeyen bir milletin geleceği olan gençlerimizin, modern çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi için, bugünün yetişkinlerine düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz.
Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak dünya teknolojik standartlarını yakalamış, ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları olmak üzere vatan için canını hiçe sayarak mücadele eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Vanlı hemşehrilerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

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Akşam
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Van Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Elıf Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
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