Vali Bilmez’den "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile milletimiz denizlerinde de egemenlik hakkını kazanmış ve bu tarihi ‘Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ olarak kutlamaya başlamıştır. Bu yasa doğrultusunda 8333 kilometre kıyı uzunluğunda üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, denizciliğin geliştirilmesi ve daha iyi seviyeye taşınması hedeflenmektedir. Ülkemizin denizlerde sahip olduğu zengin potansiyel ve Doğu’nun incisi Van’ımızda bulunan denizden farksız gölümüz de hem şehrimiz hem de çevre iller için önemli bir yere sahiptir. Yaz turizmi, inci kefali balığı, deniz sporları, mavi bayraklı plajı ile ülkemizin önemli bir turizm şehridir. Bizler bu değerlerimize sahip çıkarak, gelecek kuşaklara daha yaşanılır doğa ve daha temiz denizler bırakmalıyız. Bu vesileyle 94’ncü yılını kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anarken, başta denizcilerimiz olmak üzere tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlar, saygılar sunarım” dedi.

