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Vali Bilmez’den Kadın Aile Daire Başkanlığına ziyaret

VAN HABERLERİ  | 06.01.2021 18:03 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadın ve Aile Daire Başkanlığını ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Eşi Meral Bilmez ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Daire Başkanlığı binasını ziyaret eden Vali Bilmez, Kadın Aile Daire Başkanı Selma Biçek ve burada görevli müdürler tarafından karşılandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadın ve Aile Daire Başkanlığını ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Eşi Meral Bilmez ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Daire Başkanlığı binasını ziyaret eden Vali Bilmez, Kadın Aile Daire Başkanı Selma Biçek ve burada görevli müdürler tarafından karşılandı. Vali ve beraberindekiler daha sonra başkanlık bünyesindeki dikiş-nakış, seramik, resim, spor, el sanatları, ahşap boyama, kilim, savatlı gümüş ve takı tasarımı gibi kursların verildiği atölyeleri gezdi. Burada görev yapan personel ile bir araya gelen Vali Bilmez, odaları tek tek gezerek personelle yakından ilgilendi.
Daha sonra Kadın Aile Daire Başkanı Selma Biçek’ten bilgi alan Bilmez, pandemi sonrası bu alanların aktif bir şekilde kullanılmasının önemli olduğunu ifade etti.
Burada bir süre vakit geçiren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez daha sonra buradan ayrıldı.

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