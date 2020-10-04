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Vali Çağatay, Trabzon, Van ve Siirt Valilerine Selçuklu Mezarlığını gezdirdi

BİTLİS HABERLERİ  | 04.10.2020 20:29 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, eski bakan Zeki Ergezen’in cenaze törenine katılmak üzere Bitlis’e gelen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Van Valisi M.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, eski bakan Zeki Ergezen’in cenaze törenine katılmak üzere Bitlis’e gelen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Van Valisi M. Emin Bilmez, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu’na Selçuklu Meydan Mezarlığını gezdirdi.
Mezarlık hakkında beraberindeki heyete bilgiler veren Vali Oktay Çağatay, heyet ile birlikte mezarlıkta dua ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Mezarlık ziyaretinde heyete, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ile Ahlat Kahmakamı Fikret Dağ da eşlik etti.

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