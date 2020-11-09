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Vali Çağatay’dan 10 Kasım mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 09.11.2020 12:37 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Vali Çağatay, mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata veda edişinin 82.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Çağatay, mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata veda edişinin 82. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Atatürk, Türk milletinin lideri olmakla kalmamış, bütün dünyanın takdirine şayan olan bir lider olmuştur. Günümüz Türkiye’sinin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında şüphesiz ki Atatürk’ün getirmiş olduğu inkılapların ve yeniliklerin tesiri büyüktür. Atatürk, Türk milletine inancını ve güvencini hiçbir zaman yitirmemiştir. Her Türk evladı bugün aynı şevkle Ata’sının açtığı yolda ilerleme gayesi içerisindedir. Atatürk’ün canı pahasına savunduğu bu vatanı bugün bizler korumakla mükellefiz. Türk milletine armağan ettiği bu vatanın her karış toprağında onun izlerini görmekteyiz. Bize düşen görev Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak, emanete en iyi şekilde sahip çıkarak dış mihraklara karşı vatanımızı can siperane savunmak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 82. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve dava arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyoruz” dedi.

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