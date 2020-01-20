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  4. Vali Çağatay’dan Çevik ailesine taziye ziyareti

Vali Çağatay’dan Çevik ailesine taziye ziyareti

BİTLİS HABERLERİ  | 20.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki protokol üyeleriyle kanaat önderi Abdülkerim Çevik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Vali Oktay Çağatay, Güroymak ilçesinde dün medresedeyken uğradığı silahlı saldırı sonucunda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik’in ailesine, yakınlarına ve dostlarına taziyede bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki protokol üyeleriyle kanaat önderi Abdülkerim Çevik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Oktay Çağatay, Güroymak ilçesinde dün medresedeyken uğradığı silahlı saldırı sonucunda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik’in ailesine, yakınlarına ve dostlarına taziyede bulundu. Vali Oktay Çağatay, merhum için Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
Taziyeye; Vali Oktay Çağatay, Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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