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Vali Çakacak sağlıçılarla video konferans görüşmesi yaptı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.05.2020 18:13 | Son Güncelleme

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Sağlık Müdürü Prof.

Vali Çakacak sağlıçılarla video konferans görüşmesi yaptı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve hastane başhekimleri ile video konferans sistemi üzerinden görüşerek, kentteki Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede sağlık alanında yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Salgın ile mücadelenin başarılı bir şekilde sürmesine ve pozitif vakaların azalmasına rağmen özellikle sosyal mesafeye uyulması, maske takılması, kişisel hijyene önem verilmesi, kalabalıklardan uzak durulması gibi tedbirlerin aksatılmadan eksiksiz uygulanmasının gerektiğine vurgu yapan Vali Çakacak, 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti. Ramazan Bayramını da içine alan 4 günlük kısıtlama kapsamında alınan tedbirlere bütün vatandaşların uyması gerektiğini söyleyen Vali Çakacak, Eskişehir’de salgın ile mücadelede gelinen noktada pozitif vakaların devamlı azaldığını, iyileşme vakalarının ise arttığını, rehavete kapılmadan tedbirlerin uygulanmasını istedi.
Virüs ile mücadelenin Eskişehir’de başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Müdür Bilge ve Müdür Yardımcıları ise, yapılan çalışmalar ile alınan tedbirler hakkında Vali Çakacak’a bilgiler verdi.

Vali Çakacak sağlıçılarla video konferans görüşmesi yaptı

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