Vali Çakır, İstiklal Yolu etkinliklerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yapılacağını açıkladı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Artık İstiklal Yolu etkinliklerimiz Çanakkale, Sarıkamış'ta olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde Türkiye çapında çok daha geniş yapılacak." dedi. Vali Çakır, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Geçmişten Günümüze İstiklal Yolu Tarihi Paneli"nde yaptığı konuşmada, İstiklal Yolu'nun önemini anlatmak amacıyla bu yıl 8-11 Haziran'da yapılacak etkinliklerin salgın şartları nedeniyle dar bir katılımla gerçekleştirileceğini söyledi. Etkinlikleri Gençlik ve Spor Bakanının da katılımıyla yapılacak yürüyüşle başlatacaklarını belirten Çakır, "Cuma günü de Kışla Parkı'nda karşılama ve Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamayla yürüyüşümüzü tamamlayacağız. Artık İstiklal Yolu etkinliklerimiz Çanakkale, Sarıkamış'ta olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde Türkiye çapında çok daha geniş yapılacak." ifadesini kullandı. İstiklal Yolu'nun tarihi önemine dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti: "Atalarımızın verdikleri mücadelenin, o günkü şartlarda ne tür zorluklarla bu mücadeleyi yaptıklarının ve vatanın kurulmasındaki katkıların daha iyi anlaşılması için bu güzergahın çok iyi yaşanılması ve yaşatılması gerekiyor. Bu kapsamda Kastamonulu hemşehrilerimizin bu yürüyüşe daha çok katılması yönünde çabamız oldu. Pandemi şartlarından dolayı bu yıl 150-200 kişilik bir katılımla yürüyüşü gerçekleştireceğiz fakat pandemi şartlarından sonra Kastamonulu olup da bu yolu görmeyen hiçbir vatandaşımızın kalmamasını istiyoruz. Bu en büyük amaçlarımızdan bir tanesidir."

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise kentin şehitler diyarı olduğunu dile getirdi. Kastamonu'nun hiç işgale uğramadığı halde istiklal mücadelesinde en önde bulunan illerden biri olduğuna işaret eden Vidinlioğlu, "İstiklal Harbi'ni anlatabilmek için Kastamonu olmazsa olmazımız. Şimdi gözümde canlandırıyorum da o yıllarda İnebolu Limanı'ndan Küre Dağları'nı o günkü şartlarda aşacaksınız, Ilgazları aşacaksınız ve cepheye cephane taşıyacaksınız. Bunlar çok yüksek vatan sevgisi ve çok yüksek bir imanla olacak şeyler." diye konuştu. Vidinlioğlu, İnebolu'nun İstiklal Madalyalı bir ilçe olduğunu anımsatarak, "Milli Mücadele'nin başkahramanı olmazsa olmazımız, asgari müştereğimiz, Anadolu'nun küllerinden yeni bir devlet ortaya çıkarmış Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç kimsenin indinde tartışılacak bir tarafı yoktur. Atatürk, bizim olmazsa olmazımızdır, kırmızı çizgimizdir. Sevmek zorunda değilsiniz fakat en azından susmak zorundasınız." açıklamasında bulundu. Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan da İstiklal Yolu'nun Milli Mücadele'de çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu: