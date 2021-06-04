YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Vali Çakır, İstiklal Yolu etkinliklerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yapılacağını açıkladı

Vali Çakır, İstiklal Yolu etkinliklerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yapılacağını açıkladı

04.06.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Çakır, İstiklal Yolu etkinliklerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yapılacağını açıkladı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Artık İstiklal Yolu etkinliklerimiz Çanakkale, Sarıkamış'ta olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde Türkiye çapında çok daha geniş yapılacak." dedi.

Vali Çakır, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Geçmişten Günümüze İstiklal Yolu Tarihi Paneli"nde yaptığı konuşmada, İstiklal Yolu'nun önemini anlatmak amacıyla bu yıl 8-11 Haziran'da yapılacak etkinliklerin salgın şartları nedeniyle dar bir katılımla gerçekleştirileceğini söyledi.

Etkinlikleri Gençlik ve Spor Bakanının da katılımıyla yapılacak yürüyüşle başlatacaklarını belirten Çakır, "Cuma günü de Kışla Parkı'nda karşılama ve Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamayla yürüyüşümüzü tamamlayacağız. Artık İstiklal Yolu etkinliklerimiz Çanakkale, Sarıkamış'ta olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde Türkiye çapında çok daha geniş yapılacak." ifadesini kullandı.

İstiklal Yolu'nun tarihi önemine dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti:

"Atalarımızın verdikleri mücadelenin, o günkü şartlarda ne tür zorluklarla bu mücadeleyi yaptıklarının ve vatanın kurulmasındaki katkıların daha iyi anlaşılması için bu güzergahın çok iyi yaşanılması ve yaşatılması gerekiyor. Bu kapsamda Kastamonulu hemşehrilerimizin bu yürüyüşe daha çok katılması yönünde çabamız oldu. Pandemi şartlarından dolayı bu yıl 150-200 kişilik bir katılımla yürüyüşü gerçekleştireceğiz fakat pandemi şartlarından sonra Kastamonulu olup da bu yolu görmeyen hiçbir vatandaşımızın kalmamasını istiyoruz. Bu en büyük amaçlarımızdan bir tanesidir."

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise kentin şehitler diyarı olduğunu dile getirdi.

Kastamonu'nun hiç işgale uğramadığı halde istiklal mücadelesinde en önde bulunan illerden biri olduğuna işaret eden Vidinlioğlu, "İstiklal Harbi'ni anlatabilmek için Kastamonu olmazsa olmazımız. Şimdi gözümde canlandırıyorum da o yıllarda İnebolu Limanı'ndan Küre Dağları'nı o günkü şartlarda aşacaksınız, Ilgazları aşacaksınız ve cepheye cephane taşıyacaksınız. Bunlar çok yüksek vatan sevgisi ve çok yüksek bir imanla olacak şeyler." diye konuştu.

Vidinlioğlu, İnebolu'nun İstiklal Madalyalı bir ilçe olduğunu anımsatarak, "Milli Mücadele'nin başkahramanı olmazsa olmazımız, asgari müştereğimiz, Anadolu'nun küllerinden yeni bir devlet ortaya çıkarmış Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç kimsenin indinde tartışılacak bir tarafı yoktur. Atatürk, bizim olmazsa olmazımızdır, kırmızı çizgimizdir. Sevmek zorunda değilsiniz fakat en azından susmak zorundasınız." açıklamasında bulundu.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan da İstiklal Yolu'nun Milli Mücadele'de çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnebolu'dan Kastamonu'ya uzanan kutlu bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin en önemli yapı taşlarından biri olan 340 kilometrelik İstiklal Yolu, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük katkı sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Rusya'dan gemilerle İnebolu'ya getirilen silah ve mühimmat, 3 yıl boyunca yaz kış demeden İstiklal Yolu'yla Ankara'ya ulaşmıştır. Bu dönemde başkumandan olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' sözü, mücadelenin başarısı için İstiklal Yolu'nun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir."

Açılış konuşmalarının ardından Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu ve Doç. Dr. Ercan Çelebi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Yalçın Bazna, Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Albay Hüsnü Özlü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Çiçek'in konuşmacı olduğu panel gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemişKafaları kesilmiş 17 iskelet ortaya çıktı: Merhamet gösterilmemiş
Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8-11 Haziran tarihlerinde yapılacakAtatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8-11 Haziran tarihlerinde yapılacak
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 4 Haziran Cuma

İmsak
03:07
Sabah
05:06
Öğle
12:48
İkindi
16:48
Akşam
20:21
Yatsı
22:10

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Cuma

Deva Eczanesi
Merkez
Reyhan Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uludağ'a haziran karı

Uludağ'a haziran karı

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.