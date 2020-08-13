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Vali Çelik: “İl merkezinde denetim ekibi sayısı 40’a çıkarılacak”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.08.2020 18:25 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, vali yardımcıları ve 12 ilçe kaymakamıyla gerçekleştirdiği “Covid-19” toplantısında il merkezindeki denetim ekibi sayısının 40’a çıkarılacağını açıkladı.Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Covid-19’la mücadele kapsamında alınan ve alınması gereken ilave tedbirler ile mevcut çalışmalar değerlendirilerek istişarelerde bulunuldu.Toplantıya, Belediye Başkanı Alim Işık, Vali Yardımcıları Mustafa Güney ile Halil İbrahim Ertekin, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan katıldı.“Başarı, kuralların uygulanması ile denetimlere bağlı”Türkiye’nin ilk günden bu yana Korona virüsle mücadelede tüm dünyaya örnek bir süreç yönettiğini belirten Vali Ali Çelik, salgının önlenmesinde alınan tedbir ve kararların uygulanmasının büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.Sürecin başarıya ulaşmasında ilçe kaymakamlarına büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizen Vali Çelik, sürecin en etkin şekilde yönetilmesini istedi.Denetim ekiplerimizin sayısını artıracağız”Covid-19’la mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla oluşturulan il merkezindeki denetim ekibi sayısının 40’a çıkarılacağını açıklayan Vali Çelik, ilçelerdeki ekip sayılarının da yeniden değerlendirileceğini söyledi.Sahada mücadele edeceğiz”Filyasyon çalışmalarının salgınla mücadeledeki öneminin altını çizen Vali Çelik, ilçe kaymakamlarının her vakayı birebir takip etmeleri ve denetimlerde bizatihi görev almaları talimatını verdi.

Vali Çelik: “İl merkezinde denetim ekibi sayısı 40’a çıkarılacak”

Kütahya Valisi Ali Çelik, vali yardımcıları ve 12 ilçe kaymakamıyla gerçekleştirdiği “Covid-19” toplantısında il merkezindeki denetim ekibi sayısının 40’a çıkarılacağını açıkladı.
Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Covid-19’la mücadele kapsamında alınan ve alınması gereken ilave tedbirler ile mevcut çalışmalar değerlendirilerek istişarelerde bulunuldu.
Toplantıya, Belediye Başkanı Alim Işık, Vali Yardımcıları Mustafa Güney ile Halil İbrahim Ertekin, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan katıldı.

“Başarı, kuralların uygulanması ile denetimlere bağlı”
Türkiye’nin ilk günden bu yana Korona virüsle mücadelede tüm dünyaya örnek bir süreç yönettiğini belirten Vali Ali Çelik, salgının önlenmesinde alınan tedbir ve kararların uygulanmasının büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.
Sürecin başarıya ulaşmasında ilçe kaymakamlarına büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizen Vali Çelik, sürecin en etkin şekilde yönetilmesini istedi.

Denetim ekiplerimizin sayısını artıracağız”
Covid-19’la mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla oluşturulan il merkezindeki denetim ekibi sayısının 40’a çıkarılacağını açıklayan Vali Çelik, ilçelerdeki ekip sayılarının da yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Sahada mücadele edeceğiz”
Filyasyon çalışmalarının salgınla mücadeledeki öneminin altını çizen Vali Çelik, ilçe kaymakamlarının her vakayı birebir takip etmeleri ve denetimlerde bizatihi görev almaları talimatını verdi. İl genelinde her gün maske, mesafe, hijyen denetimi yapılacağını kaydeden Vali Çelik, “Tüm denetim ekiplerimiz il merkezimizde, ilçelerimizde, köylerimizde, sokak aralarında Covid-19 tedbirlerinin sahada uygulanıp uygulanmadığını denetleyecek” ifadelerini kullandı.

Vatandaşla sağlıklı iletişim kurabilmeliyiz”
Denetimlerin cezalandırmanın ötesinde bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amacı taşıdığına değinen Çelik, “Başta denetim ekiplerimiz olmak üzere kamu görevlilerimiz vatandaşlarımızla sağlıklı iletişim kurmalı. Yapılan denetim ve uygulanan tedbirlerin toplum sağlığı ve vatandaşın iyiliği için olduğunu, başarıya ulaşmamızın kurallara riayete bağlı olduğunu vatandaşlarımıza uygun bir dille aktarmalıyız” diye konuştu.
Çelik, görüş ve önerilerinin Hıfzıssıhha Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanacağını kaydetti.

Vali Çelik: “İl merkezinde denetim ekibi sayısı 40’a çıkarılacak”

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