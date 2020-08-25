Vali Çelik: "Öncelikli görevimiz, Kütahya Hisar Kalesi’ni geleceğe aktarmak"

Kütahya Valisi Ali Çelik, 72 burcuyla Türkiye’nin 3. büyük kalesi olan tarihi Kütahya Hisar Kalesi’nde devam eden restorasyon çalışmaları ile kurtarma kazılarını yerinde inceledi.

Vali Çelik, iç kale, aşağı kale ve yukarı kale olmak üzere 3 bölümden oluşan tarihi Kütahya Kalesi’nde devam eden çalışmalar hakkında Kazı Başkanı Serdar Ünan’dan bilgiler aldı.

Kalede kurtarma kazılarının tamamlanmasının ardından aydınlatma çalışmasının hayata geçirilerek Kütahya Kalesi’nin görünürlüğünün artırılacağını söyleyen Kazı Başkanı Ünan, kalede 3 surda restorasyon çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü kaydetti.

“Kütahya için önemli bir değer”

Restorasyon çalışmaları ve kurtarma kazılarının Kütahya Belediyesi ile Kütahya İl Özel İdaresi finansmanında gerçekleştirildiğini belirten Vali Çelik; Selçuklu, Germiyanoğlu ve Osmanlı İmparatorluğuna ev sahipliği yapan 8. yüzyıl Bizans yapımı tarihi kalenin Kütahya için önemli bir değer olduğunu ve bu değerin şehre katkı sağlaması için gayret gösterdiklerini söyledi.