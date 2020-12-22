Vali Çelik’in Hisarcık ziyareti

İhtiyaçları yerinde tespit etmek ve çözüm bulmak amacıyla ilçe ziyaretlerini sürdüren Kütahya Valisi Ali Çelik, Hisarcık ilçesini ziyaret etti.

Vali Ali Çelik, Hisarcık programına Kaymakam Buğra Karadağ’ı makamında ziyaret ederek başladı. Vali Çelik Kaymakam Karadağ’a görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Karadağ, ilçenin sosyal, ekonomik, eğitim, sağlık ve asayiş durumu hakkında Vali Çelik’e detaylı bilgiler verdi.

Daha sonra Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ı makamında ziyaret eden Vali Çelik, ilçede tamamlanan, yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aldı.

Çelik, Hisarcık’ın gelişimine katkı sağlayacak her çalışmaya elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Çalışkan, Vali Ali Çelik’e teşekkür etti.

Vali Ali Çelik’e İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Şen ile İbrahim Kılıç eşlik etti.

