Vali Çelik’ten, şehit asker Osman Güler’in ailesine taziye ziyareti

Kütahya Valisi Ali Çelik, 1 Aralık tarihinde Hakkari’nin Çukurca ilçesinde ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler’in Tavşanlı ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit annesi Ayşe Çetin ile şehit babası Nazım Güler’i evlerinde ziyaret eden Vali Ali Çelik, aileye baş sağlığı diledi.

En yüksek mertebenin şehitlik olduğunu belirten Vali Çelik, “Fedakarlığın en büyüğü kutsal değerlerimiz olan vatan, bayrak ve ezan uğruna can vermek. Bugün huzur içerisinde yaşıyorsak bunu sizlerin yetiştirdiği kahraman evlatlarımıza borçluyuz. Rabbim hepsinden razı olsun” dedi.

7 gün 24 saat şehit aileleri ile gazilerin emrinde olduklarını ifade eden Çelik, “Ateş düştüğü yeri yakar derler; ama her şehit haberinde biz o ateşi kendi evlerimizde de hissediyor ve yaşıyoruz. Bizler de evladınızız. Varsa bir sorununuz onu çözmek boynumuzun borcu. Devletimiz ve milletimiz her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanında. Rabbim birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmasın, bizleri utandırmasın” diye konuştu.

Ziyarette Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler başta olmak üzere tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi.

Ziyarette Vali Çelik’e Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz ile Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy eşlik etti.