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Vali Çiçek belde ve köy muhtarları ile toplantı düzenledi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 07.07.2020 12:57 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Şuhut ilçesinde belde ve köy muhtarları ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.Şuhut Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, Şuhut İlçe jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, daire amirleri, belde ve köy muhtarları katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Şuhut ilçesinde belde ve köy muhtarları ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.
Şuhut Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, Şuhut İlçe jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, daire amirleri, belde ve köy muhtarları katıldı. Toplantı belde ve köylerdeki asayiş konularının ele alınmasının ardından günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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