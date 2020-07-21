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Vali Çiçek, vatandaşların sorunlarını dinledi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.07.2020 16:33 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, katıldığı Halk Toplantısı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmeleri amacıyla her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Halk Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek idaresinde yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, katıldığı Halk Toplantısı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinledi.
Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmeleri amacıyla her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Halk Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek idaresinde yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve daire müdürlerinin de katıldığı toplantıda vatandaşların sorunlarına çözüm arandı.
Toplantının açılış konuşmasından Vali Çiçek, göreve başlayalı bir ay olduğunu ve gece gündüz demeden vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi. Çiçek, “Gece gündüz çalışarak sizlerin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kamu düzeninde sizlerin memnuniyetini ve sizlerin hizmetinde olmak bizim en önemli şiarımız. Kesinlikle ve kesinlikle Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin emrinde olduğumuzu hizmetinde olduğumuzu daha evvel de söylemiştik. Bu halk günü vesilesiyle de inşallah vatandaşlarımızla görüşüp sorunları burada çözmeye çalışacağız” dedi.

"Doğalgaz talebiyle yakından ilgileneceğim"
Akmescit Mahallesi sakinlerinden 75 yaşındaki Abdullah Mahir Sevimli söz alarak Vali Çiçek’ten mahalleleri için doğalgaz talebinde bulunarak şunları söyledi:
“Doğalgaz nimetinden yararlanmak istiyoruz. Çok yakın bölgemizden doğalgaz döndü gitti. Geçen sene de müracaat etmiştik.”
Vali Çiçek, doğalgaz talebi konusuyla ilgileneceğini söyledi.
Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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