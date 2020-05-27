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Vali Çiftçi’den 29’ncu kan bağışı

ÇORUM HABERLERİ  | 27.05.2020 19:27 | Son Güncelleme

Çorum valisi Mustafa Çiftçi, 29’uncu kez kan bağışında bulundu.Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgınının hayati öneme sahip olan kan bağışlarını olumsuz yönde etkiledi.

Çorum valisi Mustafa Çiftçi, 29’uncu kez kan bağışında bulundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgınının hayati öneme sahip olan kan bağışlarını olumsuz yönde etkiledi. Kızılay tarafından yapılan kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayan Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı 29’cu bağışla destek oldu.
Her şeyin bir şükrü olduğu gibi sağlık ve sıhhatinde şükrünün kan bağışı olduğunu düşündüğünü dile getiren Vali Çiftçi, “Çorum’da günlük 60-65 ünite kan ihtiyacımız var. Pandemi süreci ve Ramazan ayı dolaysıyla kan bağışlarımız düşmüştü. Sağlıklı olan tüm Çorumlulardan kan bağışında bulunmalarını istiyorum. Yapılamayan tek ilaç kandır. Tek kaynağı var oda insan. Sağlıklıysak her 3-4 ayda bağışta bulunarak kan ihtiyacı olan insanlara yardımcı olabiliriz. Bu süreçte hayırseverlere, kan bağışında bulunanlara teşekkür ediyorum. Her kan bağışında insanlara yardımcı olduğumuz gibi kendi adımıza da fidan dikiliyor. Bu sayede doğaya da katkıda bulunuyoruz” dedi.

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