Vali Çuhadar, Beşpınar’ı gezdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Beşpınar Piknik ve Mesire Alanını gezerek çalışmaları yerinde gördü.

Vali Mahmut Çuhadar, 1.300 dönümlük bir alan üzerine inşa edilerek, vatandaşların aileleri ile birlikte hafta sonları piknik yapmak için gözde adreslerden biri olan ve yeni sezona hazır hale getirilen Beşpınar Piknik ve Mesire alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’la birlikte yeni sezona hazır hale getirilen Beşpınar Piknik ve Mesire alanını gezerek incelemelerde bulunan Vali Mahmut Çuhadar, buradaki çalışmaları yerinden inceleyerek, alandaki düzenlemelerle ilgili Genel Sekreter Sami Işık’tan bilgi aldı.

Yeni sezonda vatandaşa nezih bir ortamda hizmet vermek amacıyla piknik ve mesire alanında peyzaj çalışmasından çevre temizliğine kadar tüm alan yeniden elden geçirilerek, alana görsellik katmak amacıyla da rengarenk çiçekler ekildi.

Korona virüs sürecinde normalleşmeye geçişle birlikte Beşpınar Piknik ve Mesire alanının yeni sezona hazır hale getirildiğini kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyamanlı vatandaşlarımızın hafta sonları aileleri ile birlikte stres atmasını sağlayacak bu mesire alanında gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Adıyamanlı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şu anda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Valilik İl Özel İdaresi olarak Beşpınar Piknik ve Mesire alanında çevre düzenlemesi başta olmak üzere temizlik ve sterilizasyon çalışmalarını gerçekleştirerek alanı daha nezih hale getiriyoruz” diye konuştu.



