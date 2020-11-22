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Vali Çuhadar Diyanet Gençlik Merkezini inceledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.11.2020 16:24 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi tarafından İl Müftülüğüne 25 yıllığına tahsis edilen ve GAP İdaresi tarafından donanım ve iç tefrişatı yapılarak önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan Diyanet Gençlik Merkezini, Vali Mahmut Çuhadar inceledi.İncelemeler sırasında Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’a İl Müftüsü Mehmet Taşçi eşlik etti.

Vali Çuhadar Diyanet Gençlik Merkezini inceledi

Adıyaman Belediyesi tarafından İl Müftülüğüne 25 yıllığına tahsis edilen ve GAP İdaresi tarafından donanım ve iç tefrişatı yapılarak önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan Diyanet Gençlik Merkezini, Vali Mahmut Çuhadar inceledi.
İncelemeler sırasında Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’a İl Müftüsü Mehmet Taşçi eşlik etti. Vali Mahmut Çuhadar, yapım çalışmaları devam eden ve önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan Diyanet Gençlik Merkezini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Diyanet Gençlik Merkezinde yaptığı incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, “Burası gençlerimizin bir araya gelip beraber faaliyet yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri ve içerisinde kütüphane, bilgisayar odası, konferans salonu ve çok amaçlı salonun bulunacağı bir merkez haline gelecek. İl müftülüğümüz bünyesinde hizmet verecek olan gençlik merkezinde devletine, milletine, bayrağına, milli ve manevi değerler ile mukaddesatına bağlı bir gençlik yetiştirilmesi hedefleniyor. Gençlik merkezi, gençlerimizin manevi ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerine de katkıda bulunacak. Amacımız, yarınımızın teminatı olan gençlerimizi her alanda donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. İnşallah bu merkezin tadilat ve tefrişatını kısa zamanda bitirip gençlerimizin hizmetine sunarız” diye konuştu.

Vali Çuhadar Diyanet Gençlik Merkezini inceledi

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