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Vali Çuhadar il genel meclisi toplantısına katıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.10.2020 18:11 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, il genel meclisinin Ekim ayı toplantısına katılarak meclis üyeleriyle bir araya geldi.Yeni hükumet konağı hizmet binasına taşınan İl Genel Meclisinin Ekim Ayı birinci toplantısı yeni hizmet binasında yapıldı.İl Genel Meclisinin Ekim Ayı toplantısına katılmak üzere yeni hükumet konağı hizmet binasına gelişinde Vali Mahmut Çuhadar’ı İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve genel meclis üyeleri karşıladı.İl Genel Meclisi Ekim Ayı birinci oturumunu açan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ekim ayı içerisinde alacağımız bütün kararların hayırlı olmasını diliyorum.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, il genel meclisinin Ekim ayı toplantısına katılarak meclis üyeleriyle bir araya geldi.
Yeni hükumet konağı hizmet binasına taşınan İl Genel Meclisinin Ekim Ayı birinci toplantısı yeni hizmet binasında yapıldı.
İl Genel Meclisinin Ekim Ayı toplantısına katılmak üzere yeni hükumet konağı hizmet binasına gelişinde Vali Mahmut Çuhadar’ı İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve genel meclis üyeleri karşıladı.
İl Genel Meclisi Ekim Ayı birinci oturumunu açan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Vali Mahmut Çuhadar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ekim ayı içerisinde alacağımız bütün kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ilimizin en önemli eserlerden biri olan yeni hükumet konağı hizmet binasında ilk toplantımızı icra ediyoruz. Bu eserin ilimize kazandırılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’a, eski valimiz Mahmut Demirtaş’a ve ilimizin her bir sorunu ile bir bir ilgilenen şu anki Valimiz Mahmut Çuhadar’a teşekkür ediyor, yeni hizmet binasının ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
İl Genel Meclisinin Ekim Ayı birinci toplantısında il genel meclis üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Öncelikle yeni hizmet binamızın ve bina içerisinde yer alan yeni çalışma ofislerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli eserin ilimize kazandırılmasında emeği geçen cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, valililerimize ve siz değerli il genel meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hizmet bir bayrak yarışıdır, biri alır götürür bir süre sonra diğerine devir eder, bütün makamlar ve mevkiler böyledir. Yerel yönetimler demokrasinin olmazsa olmazı ve vazgeçilmez unsurlarıdır. Özel idareler ve belediyeler halkın temsilcileridir. Sizler en ücra köşede yaşayan vatandaşlarımızın temsilcilerisiniz. Devlet olarak vatandaşı sarıp sarmalamalıyız. Şefkatli davranmalı, koruyup kollamalıyız, hizmetleri az çok dememeliyiz. Hayati ihtiyaçlar önemlidir. Su, yol ve kanalizasyon bunlar modern çağın hayati ihtiyaçlarıdır. Eksiklikleri öncelik sırasına göre tespit ederek birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz” diye konuştu.

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Deva Eczanesi
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Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
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Golbasi
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