Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Özel İdaresini ziyaret ederek, Özel İdarenin Adıyaman’da kırsal kesime yönelik yaptığı yatırımlar ile alt ve üst yapı çalışmaları hakkında brifing aldı.

İl Özel İdaresine gelişinde Vali Mahmut Çuhadar’ı Genel Sekreter Sami Işık, genel sekreter yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı.

Karşılama sonrası İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve şube müdürleriyle bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdaresinin 2020 yılında kırsal alanda yürüttüğü çalışmalar, kurumun vizyonu, misyonu, hedefleri, yürütülen projeler, araç ve personel durumu hakkında Genel Sekreter Sami Işık’tan bilgiler aldı.

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara hizmet odaklı kurumların başında İl Özel İdaresinin geldiğini kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Köylerimizde ve kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza şehirlerimizde yer alan standartlarda hizmet sunmayı hedefleyen özel idarelerimizin çalışmalarını önemsiyorum. Özel idarelerin ortaya koyduğu performans, şehrin kalkınmasına ve gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Bugün özel idaremizi ziyaret ederek, genel sekreterimizden aldığımız brifing ile kurumun köylerimize yönelik yaptığı yatırım ve çalışmaları yakından görme imkanı elde ettik. Bundan sonra hep birlikte kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza nitelikli hizmetleri sunmanın ve yapılacak hizmetlerin kalitesini daha da yükseltmenin gayreti içerisinde olacağız. Devletimizin sağladığı imkanlarla 2021 yılında da aynı gayret ve duyarlılıkla halkımıza en iyi hizmeti götürme anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Brifing sonrası Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdaresinin hizmet birimleri ile atölyelerini gezerek incelemelerde bulundu.

