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Vali Cüneyt Epcim Gökçedere Beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi

BAYBURT HABERLERİ  | 29.07.2020 00:51 | Son Güncelleme

Vali Cüneyt Epcim, Gökçedere Beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Cüneyt Epcim, Gökçedere Beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Epcim, yıkımı planlanan okullar ile yapımı tamamlanan yeni sağlık ocağında incelemelerde bulundu.
Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ile İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Nebil Aydın ve Birol Keskinoğlu’nun yer aldığı buluşma beldedeki bir kahvehanede gerçekleştirildi.
Vali Epcim yatırımlarda gelinen aşamayı değerlendirmek üzere kamu kurumlarının temsilcileri eşliğinde Gökçedere’ye geldiklerini ifade etti. Bölgedeki Ferahşat Bey Camii’ne ilişkin yeni gelişmeleri de vatandaşlarla paylaşmak istediklerini kaydeden Vali Epcim, eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik planlamaları konunun taraflarıyla görüşeceklerini kaydetti.
Beldedeki iki okula yönelik yıkım kararına değinen Vali Epcim, “Hiçbir zaman yıkım kararı olan, risk taşıyan bir binada çocuklarımızın eğitim alması doğru bir yaklaşım değil. Bunun için var olan imkânlarla seneye öğrencilerimizi sabahçı ve öğlenci şeklinde bir uygulama içerisine alarak bu sorunu çözeceğiz.” şeklinde konuştu.
Tarihi Ferahşat Bey Camii’nin onarımına ilişkin yeni bilgileri paylaşan Vali Epcim, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu sene Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yatırım programında Ferahşat Bey Camii’si var. İnşallah medresesi ile birlikte en kısa zamanda ihalesine çıkılacak. Çalışma noktasında bu yıl bir girizgah yapılır. Seneye de restorasyonu tamamlanmış olur. Görüşmelerimiz bu yönde. İhalesinin bir ay içerisinde yapılacağı bilgisini aldım.”
Vali Epcim, yatırımlara ilişkin değerlendirmelerle sürdürdüğü konuşmasında bölgedeki tarım potansiyeline işaret etti. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün çalışmaları olduğuna değinen Vali Epcim, “Seneye burada tarhun üretimi yapmak isteyenleri destekleyeceğiz. Gökçedere bu anlamda çok uygun bir rakıma sahip. Rakım yükseldikçe aroma daha güzel oluyor. Bunu yapmamız lazım.” diye konuştu.
Vali Cüneyt Epcim’in değerlendirmeleri sonrası Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır sorun ve talepleri dile getirdi.
Görüşmelerin ardından Vali Epcim, yıkımı planlanan okullar ve yeni sağlık ocağında yaptığı incelemelerle ziyaretini sonlandırdı.

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