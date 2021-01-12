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Vali Dağlı: "Bafra Hükümet Konağı konusunda halkımız rahat olsun"

12.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bafra ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulunarak, "2 aylık gecikmeyi de telafi etmek suretiyle burayı biz süresinden önce bitirmeyi planlıyoruz.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bafra ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulunarak, "2 aylık gecikmeyi de telafi etmek suretiyle burayı biz süresinden önce bitirmeyi planlıyoruz. Bu konuda Bafra halkımız rahat olsun" dedi.
Bafra’da 4 kat olarak yapımına başlanan ve teknik mevzuatlardan dolayı 2 aydır inşaatta duran çalışmalar yeniden başlandı. Fatih Mahallesi Sancak Sokak sedde yolunda 13 bin metre alan üzerinde 10 bin 500 metre kare kapalı alanı bulunan yeni hükumet konağı inşaatında incelemelerde bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Başka yerlerle kıyaslama suretiyle kaldı mı kalacak mı diye algı kesinlikle oluşmasın. Soru işareti bile oluşmasın. Kısa zaman zarfında bu hale getirdik. 2 aylık gecikmeden sonrada süresinden önce bitireceğiz" diye konuştu.

"Mevzuattan dolayı 2 aylık bir gecikmemiz oldu"
İnşaatta incelemelerde bulunan Vali Dağlı, “Burası Bafra’daki en önemli yatırımlarımızın başında geliyor. Hükümet konağı, kaymakamlık binası olarak başladık. Teknik bir mevzuattan dolayı 2 aylık bir gecikmemiz oldu. Ancak şu an itibarıyla işimize başladık. Tebligatlarımızı yaptık. Arkadaşlarımız bir an önce işlerine başlayacaklar. 2 aylık gecikmeyi de telafi etmek suretiyle burayı biz süresinden önce bitirmeyi planlıyoruz. Bu konuda Bafra halkımız rahat olsun. Bizim için gerçekten önemli bir yatırım. Sayın bakanımızın yakından takip ettiği ilimizin en önemli yarımında burası başında geliyor. Sayın bakanımıza da kendisine bilgi arz ediyoruz. Buranın bir an önce bitirilip açılışını yaparız diyorum. Hiç kimsenin bir tereddüttü olmasın hiçbir inşaat kalmaz. Bizim burası en önemli inşaatımız. Başka yerlerle kıyaslama suretiyle kaldı mı kalacak mı diye algı kesinlikle oluşmasın. Soru işareti bile oluşmasın. Kısa zaman zarfında bu hale getirdik. 2 aylık gecikmeden sonrada süresinden önce bitireceğiz” şeklinde konuştu.
Vali Dağlı’ya AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç eşlik etti.

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