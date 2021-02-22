Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, korona virüsle mücadelede fedakarlık sınavının devam ettiğini ve en ufak bir gevşemenin dahi vaka sayılarında artışa yol açtığını söyledi.

Korona virüsün Samsun genelindeki son durumu, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve aşılama çalışmalarının görüşüldüğü Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı, Vali Doç. Dr. Vali Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, korona virüsle mücadelede fedakarlık sınavının devam ettiğini ve en ufak bir gevşemenin dahi vaka sayılarında artışa yol açtığını belirten Vali Dağlı, "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik hususlarına daha fazla dikkat etmelerini, kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak toplumsal hareketliliğin azaltılmasına katkı vermelerini, eş-dost ve akrabalara yapılan ev ziyaretlerini bir süre daha ertelemelerini özellikle istirham ediyorum" dedi.

Akabinde 2021 yılının ’Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak belirlenmesi ve Samsun’da Afet Eğitim Seferberliği’nin başlatılmasının ardından, kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri ile aileleri ve vatandaşlara birçok alanda verilecek olan Afet Farkındalık Eğitimlerinin planlamasının görüşüldüğü toplantı, Vali Dağlı, başkanlığında gerçekleştirildi. Bu eğitimlerle, başta deprem olmak üzere sıkça görülen tüm afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Dağlı, "Afet Farkındalık Eğitimleri ile oluşturacağımız farkındalık sayesinde vatandaşlarımızın hayatın her anında afet riskini düşünerek hareket etmesini istiyoruz. Hem devlet hem de vatandaş olarak afetlere hazırlıklı olmak zorundayız" diye konuştu.

