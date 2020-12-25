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Vali Dağlı’dan vatandaşlara ev içi ziyaret uyarısı

SAMSUN HABERLERİ  | 25.12.2020 14:22 | Son Güncelleme

19) salgınının kontrol altında tutmada ev içi buluşmalarının engellenmesinin önemine değinerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.Türkiye’de geçen günlerde en çok vaka artan illerden biri olan Samsun’da salgının yayılım hızı düşmeye başladı.

Vali Dağlı’dan vatandaşlara ev içi ziyaret uyarısı

19) salgınının kontrol altında tutmada ev içi buluşmalarının engellenmesinin önemine değinerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Türkiye’de geçen günlerde en çok vaka artan illerden biri olan Samsun’da salgının yayılım hızı düşmeye başladı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Samsunluları uyardı.
Vaka sayılarının kontrol altına alınması için uyarılarda bulunan Vali Dağlı, şunları söyledi:
“Değerli Samsunlular; vaka sayılarını, kısıtlamalara ve tedbirlere sadece bireysel değil, toplumsal olarak uymamız halinde kontrol altında tutabileceğimizden hareketle, bu hafta sonu tekrar uygulayacağımız sokağa çıkma kısıtlamasını önemli bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bununla birlikte, son dönemde vaka sayıları içerisinde geniş bir yer tutan ev içi bulaşmaları engellememiz de çok önemli. Diğer tüm tedbirlerle ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti bu konuda da göstereceğinize, kısıtlama öncesi ve sonrasında ev ziyareti yapmayacağınıza inanıyor, başta sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere, pandemi sürecinin tüm kahramanlarının yükünü hafifletmek amacıyla gösterdiğiniz sabır ve fedakarlık için teşekkürlerimi sunuyorum.”

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