Vali Dağlı’dan yatırımcıya hibe çağrısı

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı yatırımcıları Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilecek hibe desteklerine başvuru yapmaya davet etti.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Samsun’da da birçok konuda hibe desteği verilecek. Yatırımcılara ekonomik yatırım konularında 250 bin TL’den 3 milyon TL’ye kadar, hibeye esas proje tutarlarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe desteği alınabilecek.

Vali Dağlı, hibe programından yatırımcıların en üst düzeyde faydalanabilmesi için programa ilgi göstermelerini istedi. Bunun için mutlaka Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri gerektiğini belirten Dağlı, yayımlanmış olan hibe programının ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuyla ilgili rehber ve ekler bakanlığın internet sitesinde yayınlandı. Son başvuru tarihi 6 Mart 2021 olarak belirtildi.

