YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Vali Dağlı’dan yatırımcıya hibe çağrısı

Vali Dağlı’dan yatırımcıya hibe çağrısı

SAMSUN HABERLERİ  | 09.12.2020 16:30 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Dr.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı yatırımcıları Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilecek hibe desteklerine başvuru yapmaya davet etti.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Samsun’da da birçok konuda hibe desteği verilecek. Yatırımcılara ekonomik yatırım konularında 250 bin TL’den 3 milyon TL’ye kadar, hibeye esas proje tutarlarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe desteği alınabilecek.
Vali Dağlı, hibe programından yatırımcıların en üst düzeyde faydalanabilmesi için programa ilgi göstermelerini istedi. Bunun için mutlaka Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri gerektiğini belirten Dağlı, yayımlanmış olan hibe programının ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Konuyla ilgili rehber ve ekler bakanlığın internet sitesinde yayınlandı. Son başvuru tarihi 6 Mart 2021 olarak belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Samsun Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:42
Öğle
12:32
İkindi
14:51
Akşam
17:12
Yatsı
18:39

Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Aka Eczanesi
Ilkadim
Hanife Eczanesi
Ilkadim
Karacan Eczanesi
Ilkadim
Bulut Eczanesi
Atakum
Onar Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.