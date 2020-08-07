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Vali Demirtaş esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

MARDİN HABERLERİ  | 07.08.2020 16:03 | Son Güncelleme

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Birinci Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Tarihi Birinci Caddede esnafı ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinleyen Vali Demirtaş, gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında esnafın ticari faaliyetleri ve işleri hakkında da bilgiler aldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Birinci Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Tarihi Birinci Caddede esnafı ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinleyen Vali Demirtaş, gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında esnafın ticari faaliyetleri ve işleri hakkında da bilgiler aldı. Korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler dahilinde hizmet veren tüm esnafa kurallara uydukları için teşekkür eden Vali Demirtaş, esnafa bol ve bereketli kazanç dileğinde bulunarak alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet edip onların sorun ve taleplerini dinledi.
Vatandaşlar Vali Demirtaş’a yeni görevinde başarılar diledi.

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