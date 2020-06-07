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Vali Demirtaş’tan esnafa uyarı

ADANA HABERLERİ  | 07.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları konusunda esnafı ikaz etti.Vali Demirtaş, Saydam Caddesi’nde hizmet veren esnafı ziyaret etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları konusunda esnafı ikaz etti.
Vali Demirtaş, Saydam Caddesi’nde hizmet veren esnafı ziyaret etti. Vali Demirtaş gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iş yerlerinde ziyaret ederek hal ve hatırlarını sorduğu esnafla sohbet etti.
Korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler dahilinde hizmet veren tüm esnafa kurallara uydukları için teşekkür eden Vali Demirtaş, “Salgından öncelikle kendimizi sonra da etrafımızdaki insanları korumamızın yolu belirlenen kurallara uymamızdan geçiyor. Elde ettiğimiz başarı tablosunu daha da iyi bir yere getirebilmemiz için tedbirli olmayı elden bırakmayacağız ve rehavete kapılmayacağız. Elimizin temizliğine her zaman dikkat edeceğiz, maskemizi takıp sosyal mesafemizi koruyacağız. Tüm vatandaşlarımız bu kurallara uyduğu takdirde salgından en az hasarla kurtulacağız” dedi.

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