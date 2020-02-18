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Vali Deniz’den öğretmen ve öğrencilere kitap hediyesi

MANİSA HABERLERİ  | 18.02.2020 18:46 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt ve İlyaslar mahallelerinde bulunan okulları ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, “Manisa Her yerde Okuyor” projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere kitap hediye etti.Manisa Eğitim Projeleri 2023 (MANEP 2023) kapsamında okul ziyaretlerine devam eden Vali Ahmet Deniz, depremden etkilenen Kırkağaç Karakurt ve İlyaslar mahallelerindeki okulları ziyaret etti.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt ve İlyaslar mahallelerinde bulunan okulları ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, “Manisa Her yerde Okuyor” projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere kitap hediye etti.
Manisa Eğitim Projeleri 2023 (MANEP 2023) kapsamında okul ziyaretlerine devam eden Vali Ahmet Deniz, depremden etkilenen Kırkağaç Karakurt ve İlyaslar mahallelerindeki okulları ziyaret etti. Karakurt 75. Yıl İlk ve Ortaokulu ile İlyaslar İlköğretim Okulu ziyaretinde Vali Deniz’e Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve daire amirleri de eşlik etti. Okul ziyaretlerinde önce öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Vali Deniz, Manisa’daki eğitimin başarı çıtasını yükseltmek istediklerini söyledi. Bu amaçla bilim, kültür, sanat ve spor projelerini de kapsayan MANEP 2023’ün hayata geçirildiğini söyleyen Vali Deniz, projelerin başarıya ulaşmasında en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü vurguladı.

“Cumhuriyetimizin geleceği sizlersiniz”
Vali Deniz, “Çocuklarımızın aldıkları eğitimin yanı sıra spor, sanat ve edebiyatla uğraşmalarını, bunları hayatlarının bir parçası haline getirmelerini çok önemsiyoruz. Aklının yanına kalbini koymuş, dünyaya daha geniş bir pencereden bakan, milli ve manevi değerlere bağlı, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirdiğimizde ülkemizin de geleceği daha aydınlık olacak. Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Hep birlikte şehrimizin diğer alanlarda yakaladığı başarıyı eğitim, spor ve sanatla taçlandırmalıyız. Okul ziyaretlerimizde öğretmenlerimizin gözlerindeki ışığı görünce projelerimizin başarıya ulaşacağına olan inancımız tam” diye konuştu.
Öğretmenlere kitap hediye eden Vali Deniz daha sonra okullardaki sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere, “Cumhuriyetimizin geleceği sizlersiniz” diyen Vali Deniz, her şeyden önce iyi insan olmaları, çok çalışıp ailelerine ve ülkeye faydalı bireyler olmaları tavsiyesinde bulunduğu öğrencilere de kitap hediye etti.

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