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Vali Doğan maske ve mesafe uyarısında bulundu

HATAY HABERLERİ  | 17.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Rahmi Doğan, korana virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde "Sağlık İçin Hepimiz İçin Denetim" sloganıyla, esnaf ve vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.Vali Doğan beraberindeki heyet ile birlikte Antakya ilçesi Gündüz Caddesinde esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, korana virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde "Sağlık İçin Hepimiz İçin Denetim" sloganıyla, esnaf ve vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.
Vali Doğan beraberindeki heyet ile birlikte Antakya ilçesi Gündüz Caddesinde esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca maske dağıtımı da gerçekleştirildi.
İş yerlerine girerek, çalışanlarla kısa süre sohbet eden Vali Doğan, hijyene özen gösterilmesi konusunda uyarılarda bulundu, maske, mesafe ve hijyenin korona virüsten korunma kapsamında önemli olduğunu kaydetti.

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