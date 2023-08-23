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Vali Eldivan Aslandede ve Yedigözeler köylerini ziyaret etti

23.08.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Mustafa Eldivan, Merkez’e bağlı Aslandede ve Yedigözeler köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Eldivan Aslandede ve Yedigözeler köylerini ziyaret etti

Ziyaretlerine Aslandede köyünden başlayan Vali Eldivan, köy kahvesinde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Vali Eldivan, Aslandede köyü muhtarı İbrahim Korkmaz’dan çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Eldivan, Aslandede köyünde ki ziyaretleri sonrasında Merkeze İlçeye bağlı Bayraktar köyünde yer alan Baksı Müzesi’ni ziyaret ederek Müze hakkında bilgiler aldı.

Vali Mustafa Eldivan, eşi Meltem Eldivan ile birlikte geldiği Müze’de sergilenen Vuslat Doğan Sabancı’nın "Emanet" adlı sergisini gezdi.
Baksı Müze’sinden ayrılan Vali Eldivan, Yedigözeler köyünde kendisini karşılayan köy sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Daha sonra köyde ikamet eden Darğun ve Darğun tohumu üretimi yapan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Feryal Günaltay Haşlak’ın üretim yaptığı serayı gezerek bilgi aldı.

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