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Vali Erin vatandaşları makamında ağırladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, makam odasında bu hafta yüzlerce vatandaşı kabul etti.Halk günü kabullerini müsait olduğu tüm günlere yayan Vali Erin, makamında ağırladığı vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm üretiyor.

Vali Erin vatandaşları makamında ağırladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, makam odasında bu hafta yüzlerce vatandaşı kabul etti.
Halk günü kabullerini müsait olduğu tüm günlere yayan Vali Erin, makamında ağırladığı vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm üretiyor. Korona virüs tedbirleri gereği maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine riayet edilerek gerçekleşen kabullerde vatandaşları makamında ağırlayan Vali Erin, sorunların çözümü ve taleplerin yerine gelmesi için ilgili kurum kuruluşlarla telefonla anında irtibat kurdu. Vali Erin, makama gelemeyen vatandaşların sorunlarının çözümü için de Türkiye’deki ilklerden olan Açık Kapı Müdürlüğü Şanlıurfa Valiliği Hükumet Konağı girişinde hizmete açmıştı. Açık Kapı Müdürlüğüne müracaat eden vatandaşların sorun ve talepleri de çözülmeye devam ediyor.

Vali Erin vatandaşları makamında ağırladı

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