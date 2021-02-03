YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Vali Erin yaralı polisleri ziyaret etti

Vali Erin yaralı polisleri ziyaret etti

03.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansını ziyaret etti.Memleketi Mardin’e yaptığı ziyarette ilk olarak Mardin Valiliğini ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Mahmut Demirtaş tarafından karşılandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansını ziyaret etti.
Memleketi Mardin’e yaptığı ziyarette ilk olarak Mardin Valiliğini ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Mahmut Demirtaş tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından valilik şeref defterini imzalayan Vali Erin, mevkidaşı tarafından makamda ağırlandı. Buradaki görüşmenin ardından kurucusu olduğu Dicle Kalkınma Ajansına (DİKA) geçen Vali Erin ve Demirtaş, burada da ajans yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, ajans tarafından yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Mardin dönüşü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Vali Erin, önceki gün Hilvan’daki bir olaya müdahale ederken av tüfeği ile açılan ateş sonucu yaralanan polis memurlarını ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Tedavisi devam eden polislere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, polislerin aileleriyle de bir araya geldi. Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte ailelerle sohbet eden Vali Erin, endişelenecek bir durum olmadığını belirterek aileleri teskin etti.
Aynı hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören köşe yazarı Aziz Emektar’ı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, hastane çıkışı vatandaşlarla hasbihal ederek, koronavirüs tedbirlerini riayet etmeleri tavsiyesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:19
Öğle
12:44
İkindi
15:33
Akşam
17:58
Yatsı
19:15

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

M.Akif Ersoy Eczanesi
Haliliye
Şebnem Eczanesi
Haliliye
Yeşilkaya Eczanesi
Haliliye
Zehra Eczanesi
Eyyubiye
Ömür Eczanesi
Karakopru
Seden Eczanesi
Karakopru
Akay Eczanesi
Akcakale
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Bozova’da kütüphane çalışması

Bozova’da kütüphane çalışması

Doğukent’e yeni yollar açılıyor

Doğukent’e yeni yollar açılıyor

Eyyübiye Belediyesinden yeni park yapımı

Eyyübiye Belediyesinden yeni park yapımı

Akçakale’de tekstil fabrikası kuruluyor

Akçakale’de tekstil fabrikası kuruluyor

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 236 cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 236 cep telefonu ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.