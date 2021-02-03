Vali Erin yaralı polisleri ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansını ziyaret etti.

Memleketi Mardin’e yaptığı ziyarette ilk olarak Mardin Valiliğini ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Mahmut Demirtaş tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından valilik şeref defterini imzalayan Vali Erin, mevkidaşı tarafından makamda ağırlandı. Buradaki görüşmenin ardından kurucusu olduğu Dicle Kalkınma Ajansına (DİKA) geçen Vali Erin ve Demirtaş, burada da ajans yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, ajans tarafından yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Mardin dönüşü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Vali Erin, önceki gün Hilvan’daki bir olaya müdahale ederken av tüfeği ile açılan ateş sonucu yaralanan polis memurlarını ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Tedavisi devam eden polislere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, polislerin aileleriyle de bir araya geldi. Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte ailelerle sohbet eden Vali Erin, endişelenecek bir durum olmadığını belirterek aileleri teskin etti.

Aynı hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören köşe yazarı Aziz Emektar’ı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, hastane çıkışı vatandaşlarla hasbihal ederek, koronavirüs tedbirlerini riayet etmeleri tavsiyesinde bulundu.

