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Vali Erol Yalova’da denetim yaptı

YALOVA HABERLERİ  | 01.10.2020 11:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının talimatı ile Yalova’da korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının talimatı ile Yalova’da korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Vali Muammer Erol, vatandaşları, “Kurallara uymazsak bedelini hep birlikte öderiz” diyerek uyardı.
Yalova’da korona virüs denetimi yapıldı. Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkan vekili Mustafa Tutuk ve il protokolünün iştirakiyle gerçekleşen denetimde vatandaşlara ikazda bulunuldu. Toplu taşıma araçlarında ve işyerlerinde vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalarını isteyen Erol, “Bu kurallar çok mühim. Eğer bu kurallara uymazsak bedelini hep birlikte öderiz. Hep birlikte biraz daha dişimizi sıkalım. Kurallardan taviz vermeyelim. Bu günleri atlatacak ve yeniden eski sağlık dolu günlere geri döneceğiz” dedi.
Vali Erol, ziyaretinde esnaflardan dezenfektan bulundurulması, dükkanlara girecek olan müşterilere mutlaka maske ve mesafeyi de şart koşmalarını istedi.

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