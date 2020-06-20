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Vali Ersin Yazıcı’ya duygusal uğurlama

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.06.2020 17:08 | Son Güncelleme

Valiler Kararnamesi ile Antalya’ya atanan Vali Ersin Yazıcı düzenlenen törenle yeni görev yerine uğurlandı.

Valiler Kararnamesi ile Antalya’ya atanan Vali Ersin Yazıcı düzenlenen törenle yeni görev yerine uğurlandı. Hafta içinde görevini Vali Hasan Şıldak’a devreden Vali Ersin Yazıcı Balıkesir’de geçirdiği 4 yılın sonunda çalışma arkadaşlarından helallik istedi.
Antalya Valiliği’ne atanan Vali Ersin Yazıcı için Balıkesir Valiliği’nde uğurlama töreni gerçekleştirildi. Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri tarafından yeni görev yeri Antalya’ya uğurlanan Ersin Yazıcı tüm çalışma arkadaşlarıyla Balıkesirlilerden helallik istedi. Vali Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı uğurlama töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.
Balıkesir Valiliği bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde Vali Ersin Yazıcı’yı, yeni Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir’in yanı sıra ilçe kaymakamları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile Balıkesirliler uğurladı.

Vali Ersin Yazıcı: “Balıkesirlilerden haklarını helal etmelerini istiyorum”
Uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşadığını belirten Vali Ersin Yazıcı, “Balıkesir’den mutlu ayrılıyorum. İnşallah Balıkesirliler hakkını bana helal eder, benden yana hakkım varsa helal olsun. Güzel bir dört yıl oldu. Tüm beraber çalıştığım; başta siyasiler olmak üzere tüm kurum ve kuruluş amirlerine, sivil toplum kuruluşlarının yönetimine, üyelerine, herkese çok teşekkür ediyorum. Benim açımdan güzel bir ayrılık. İnsan olarak çok mutlu ayrılıyorum, memnun ayrılıyorum. Balıkesir güzel bir şehir, güzel insanların bulunduğu bir şehir. İnşallah Balıkesir’in önü her daim açık. Bizde küçük de olsa bir katkı sunmaya çalıştık dört yıl boyunca. Balıkesir Valiliğini güzel bir arkadaşımıza devrediyoruz. Balıkesir’in daha ileriye gideceğine inanıyorum. Balıkesir potansiyeli olan bir şehir. İnşallah ileriki başarılarında da biz de çağırılırsak, davet edilirsek zaman zaman gelmeye arzu ederiz. Allahaısmarladık, bütün Balıkesirliler’in bahtı da gönlü de açık olsun. Allah öncelikle sağlık ve istedikleri şekilde güzel bir yaşam versin onlara” diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak: “Allah yolunuzu açık etsin”
Meslektaşını Antalya’daki görev yerine uğurlayan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da uğurlama töreninde şunları söyledi:
“Değerli bir yöneticimizden Valilik görevini devralmaktan büyük onur duyuyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Nice çok daha başarılı görevler diliyorum.”

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