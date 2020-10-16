YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret

Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret

BURSA HABERLERİ  | 16.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa ilçesinde protokol mensuplarının eşleri şehit ailelerini ziyaret etti.Kaymakam Ahmet Altıntaş’ın eşi Ayşe Altıntaş ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın eşi Yasemin Kanar’ın ev sahipliğinde, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın eşi Ayşegül Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın eşi Sevinç Aktaş, İl jandarma Komutanı Hakan Saraç’ın eşi Figen Saraç ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Berna Olca, şehit Kemal Etiler’in eşi Selda Etiler ve annesi Müberra Etiler, şehit Samet Aktaş’ın annesi Bedriye Aktaş ve babası Mehmet Aktaş, şehit Hikmet Aktaş’ın annesi Sebahat Aktaş’ı ziyaret ederek, şehit aileleri ile sohbet ettiler.

Mustafakemalpaşa ilçesinde protokol mensuplarının eşleri şehit ailelerini ziyaret etti.
Kaymakam Ahmet Altıntaş’ın eşi Ayşe Altıntaş ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın eşi Yasemin Kanar’ın ev sahipliğinde, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın eşi Ayşegül Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın eşi Sevinç Aktaş, İl jandarma Komutanı Hakan Saraç’ın eşi Figen Saraç ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Berna Olca, şehit Kemal Etiler’in eşi Selda Etiler ve annesi Müberra Etiler, şehit Samet Aktaş’ın annesi Bedriye Aktaş ve babası Mehmet Aktaş, şehit Hikmet Aktaş’ın annesi Sebahat Aktaş’ı ziyaret ederek, şehit aileleri ile sohbet ettiler. “Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin hakları asla ödenemez” diyen Ayşegül Canbolat, şehit aileleri ile gazilerin, devlete ve millete emanet olduğunu söyledi.
Şehit ailesi ziyaretlerinin ardından Karaoğlan Manda Köyü Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi İl Tarım Müdürlüğü ziyaret edildi. Ziyarette İŞKUR, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü protokolü ve Mustafakemalpaşa Belediyesi desteği ile gerçekleştirilen ’Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı Kursu’ hakkında görüşmeler yapıldı. Veteriner Hekim H. Gökhan Sargın, kurulan kooperatifin kuruluş gayesi hakkında bilgi verdi. Yöreye mahsus lezzetlerin ikram edildiği ziyaret sonunda kooperatif ortakları tarafından Ayşegül Canbolat, Sevinç Aktaş ve Figen Saraç’a hediyeler takdim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Samsun Valiliği’nden ’okulda karantina’ açıklaması
Samsun Valiliği’nden ’okulda karantina’ açıklaması
Barış Manço’nun ismi Aliağa’da da yaşayacak
Barış Manço’nun ismi Aliağa’da da yaşayacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak

Bursa Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:54
İkindi
15:59
Akşam
18:30
Yatsı
19:48

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Böyle sapkınlık görülmedi
Böyle sapkınlık görülmedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.