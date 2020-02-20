YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Vali Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve yönetimini kabul etti

Vali Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve yönetimini kabul etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.02.2020 17:41 | Son Güncelleme

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığına seçilen Ali Yavuz ve yönetimini makamında kabul etti.Vali Günaydın kabulde yaptığı konuşmada, “Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin devlet olarak, millet olarak her zaman yanlarındayız.

Vali Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve yönetimini kabul etti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığına seçilen Ali Yavuz ve yönetimini makamında kabul etti.
Vali Günaydın kabulde yaptığı konuşmada, “Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin devlet olarak, millet olarak her zaman yanlarındayız. Bizler, şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz, gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Ailelerimiz bizlere şehitlerimizin emaneti” diye konuştu.
Dernek Başkanlığına seçilen Ali Yavuz ve yönetimini tebrik eden Vali Günaydın, “ Daha önceden de olduğu gibi şehit ailelerimiz ve gazilerimizle ilgili her konuda dernek başkanımızla ve yönetimimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz’da Vali Şehmus Günaydın’a vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, derneğin faaliyetleri ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve yönetimini kabul etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDaha önce adını duymadığınız ilginç meyvelerDaha önce adını duymadığınız ilginç meyveler
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Emekli olan personellere plaket verildi

Emekli olan personellere plaket verildi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:17
Öğle
12:57
İkindi
15:58
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Candan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.