YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Vali Güner dezenfekte çalışmalarını inceledi

Vali Güner dezenfekte çalışmalarını inceledi

BARTIN HABERLERİ  | 21.04.2020 16:20 | Son Güncelleme

Bartın Valisi Sinan Güner, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan Bartın Belediyesi Araç Dezekfeksiyon İstasyonunda incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Vali Güner’e incelemeler sırasında Belediye Başkanı Cemal Akın eşlik etti.Toplum sağlığı açısından belediyenin uygulamasının çok önemli olduğunu belirten Vali Güner, araç dezenfeksiyon istasyonunda toplu taşım araçları, sağlık, emniyet, askeri personel, basın mensupları, muhtarlar, kamu kurumlarının resmi araçları ile fabrika ve benzeri kuruluşların personel servisleri olmak üzere bugüne kadar toplam 6708 aracın dezenfekte edildiğini ifade etti.

Vali Güner dezenfekte çalışmalarını inceledi

Bartın Valisi Sinan Güner, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan Bartın Belediyesi Araç Dezekfeksiyon İstasyonunda incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Güner’e incelemeler sırasında Belediye Başkanı Cemal Akın eşlik etti.
Toplum sağlığı açısından belediyenin uygulamasının çok önemli olduğunu belirten Vali Güner, araç dezenfeksiyon istasyonunda toplu taşım araçları, sağlık, emniyet, askeri personel, basın mensupları, muhtarlar, kamu kurumlarının resmi araçları ile fabrika ve benzeri kuruluşların personel servisleri olmak üzere bugüne kadar toplam 6708 aracın dezenfekte edildiğini ifade etti. Vali Güner, bu zorlu süreçte emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Dezenfeksiyon İstasyonu Pazar günü saat:08:30-18:00, diğer günlerde ise saat: 08:00-20:00 arasında hizmet veriyor.

Vali Güner dezenfekte çalışmalarını inceledi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bizim evimiz bugün böyleydi' 'Bizim evimiz bugün böyleydi'
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Bartın Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:19
Sabah
05:54
Öğle
12:54
İkindi
16:41
Akşam
19:44
Yatsı
21:13

Bartın Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Kutlar Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Kaan Eczanesi
Amasra
Türker Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Umut Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.