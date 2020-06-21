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Vali Gürel şehit babalarını ziyaret etti

KARABÜK HABERLERİ  | 21.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını evlerinde ziyaret ederek "Babalar Günü"nü kutladı.Şehit Cevdet Çay’ın babası Mehmet Çay, Şehit Recep Çakıl’ın babası Mehmet Çakıl ve Şehit Metin Arslan’ın babası Zeki Arslan’ı evlerinde ziyaret eden Vali Gürel ve beraberindeki heyet, şehit babalarının Babalar Günü’nü kutlayarak bir süre sohbet etti.Şehitlerin aziz emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Gürel, "Aileleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreğindeki sevgi ve şefkati çocuklarına karşılıksız veren siz Şehit Babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını evlerinde ziyaret ederek "Babalar Günü"nü kutladı.
Şehit Cevdet Çay’ın babası Mehmet Çay, Şehit Recep Çakıl’ın babası Mehmet Çakıl ve Şehit Metin Arslan’ın babası Zeki Arslan’ı evlerinde ziyaret eden Vali Gürel ve beraberindeki heyet, şehit babalarının Babalar Günü’nü kutlayarak bir süre sohbet etti.
Şehitlerin aziz emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Gürel, "Aileleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreğindeki sevgi ve şefkati çocuklarına karşılıksız veren siz Şehit Babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum. Sizlerin evlatları şehadete ulaşarak çok değerli bir mertebeye ulaştılar. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız yeridir. Sizler bizlere Şehitlerimizin emanetlerisiniz. Bizler sizin bütün dertlerinize, sıkıntılarınıza ortağız ve her zaman yanınızda olacağız. Bizler de sizlerin birer evladıyız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, sizlere de sabırlar diliyorum. Bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babalarımız olmak üzere, tüm babaların ’Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu.
Vali Gürel’in şehit babalarına gerçekleştirdiği ziyaretlerde İl Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Galip Sökmen eşlik etti.

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