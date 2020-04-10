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Vali Gürel’den Polis Haftası mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 10.04.2020 09:49 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 175.

Vali Gürel’den Polis Haftası mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Vali Gürel, mesajında, 175 yıl önce, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarının temin etmek amacıyla Polis Teşkilatı’nın kurulduğunu belirtti.
Türk Polis Teşkilatı’nın kurulduğu günden bu yana, bu kamu düzeninin sağlanması huzur ve barış ortamının devamı için üstün görev anlayışı içinde gayretlerini sürdürmekte olduğunu ifade eden Gürel, şunları kaydetti:
"Teşkilat mensubu tüm personelimiz günün gerektirdiği yeniliklere adapte olarak kendini geliştiren ve son teknolojiyi kullanan Polis Teşkilatı, suç oluşmadan suçu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarla, tüm dünyada örnek gösterilen başarılara imza atmakta, eğitim ve güvenlik anlamında önemli görevler üstlenmekte vatandaşlarımızla el ele vermek suretiyle toplumda huzur ve barış ortamını tesis ederek huzurlu toplum anlayışı ile çalışmalarına devam etmektedir. Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde fedakarca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin gecesini gündüzüne katan Polislerimizin hakkı ödenmez. Polis Teşkilatımızın, Polis Haftası’nı ve 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyor, görevi başında şehit düşen; aramızdan ayrılan güvenlik mensuplarımıza Allah’tan rahmet, gazi olanlara ve görevleri başında olan personele sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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