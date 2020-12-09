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Vali Gürel’den sağlık kuruluşlarına ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 09.12.2020 16:45 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi ve Karabük’ün 34.

Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi ve Karabük’ün 34. Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak açılan Karabük Mahallesi Umut Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile birlikte KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Nihat Yılmaz’dan hasta ve yatak sayıları hakkında bilgiler alan Vali Gürel, Acil Servis ve Korona virüs (Covid-19) bölümlerini ziyaret etti.
Acil servise başvuran hasta sayısı, yatan hasta sayısı ve yoğun bakımlar hakkında bilgi alan Vali Gürel, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Vali Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile birlikte Karabük Toplum Sağlığı Merkezine bağlı olarak hizmet veren Umut Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde Dr. Rahmi Oğuz Şeker’den bilgiler aldı. Gürel, ASM’nin Karabük’e ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

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