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Vali Hacıbektaşoğlu muhtarlarla bir araya geldi

SİİRT HABERLERİ  | 07.08.2020 16:07 | Son Güncelleme

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.Bir otelde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, muhtarların demokrasi ve yerel yönetimlerin ilk halkasını oluşturduğunu söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu muhtarlarla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.
Bir otelde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, muhtarların demokrasi ve yerel yönetimlerin ilk halkasını oluşturduğunu söyledi. Salgınla mücadelede kendilerine büyük iş düşen muhtarların, kendi köy ve mahallelerinde gerekli uyarıları yapmalarını isteyen Vali Hacıbektaşoğlu, "Taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılması yasaklanmıştır. Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda maske kullanımı ile fiziki mesafeye uymayanlara müsaade edilmeyecek. İhlallere dair her türlü şikayet ve ihbarlar acil çağrı merkezleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu hatlarına yapılmalıdır" dedi.
Toplantıya Vali Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve Selim Erkovan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve kurum müdürleri de katıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu muhtarlarla bir araya geldi

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