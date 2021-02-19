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Vali, hal esnafıyla bir arada

19.02.2021 18:22 | Son Güncelleme:
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Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde bulunan Sebze ve Meyve Hali esnafıyla bir araya geldi.Ordu Organize Sanayi Bölgesi’nin yanında yer alan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Sebze ve Meyve Hali’nde faaliyet gösteren 25 komisyoncu esnafını tek tek ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, komisyoncu esnafının hal ve hatırını sordu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde bulunan Sebze ve Meyve Hali esnafıyla bir araya geldi.
Ordu Organize Sanayi Bölgesi’nin yanında yer alan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Sebze ve Meyve Hali’nde faaliyet gösteren 25 komisyoncu esnafını tek tek ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, komisyoncu esnafının hal ve hatırını sordu. İşleri hakkında bilgi aldı.
Hal esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileğinde bulunan Vali Sonel, esnafların ısınmak amacıyla yaptığı ateş etrafında hal esnafıyla samimi bir ortamda sohbette bulundu. Dertlerini, sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.
Vali Tuncay Sonel’i iş yerlerinde gören Sebze ve Meyve Hali esnafı, “Sayın valim, sizleri takip ediyoruz. Sürekli esnaflarımızı ziyaret ediyorsunuz. Sabahın 5’in de balıkçı haline gitmiştiniz. Bugün de sizleri burada görmek, bizleri çok mutlu etti. Ayrıca, yetim ve öksüz çocuklarımıza yapmış olduğunuz yardımları gördük. Ondan da çok mutlu olduk. Buraya kadar gelerek, halimizi, hatırımızı sormanız, inanın bu salgın döneminde bize moral oldu. Allah sizlerden razı olsun. Ordu’muzun valisi işte böyle olmalı. Sizinle gurur duyuyoruz” diyerek, duygularını dile getirdiler.
Her daim esnafımızın yanında olduğunu ifade eden ve ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan Vali Tuncay Sonel, “Güzel Ordu’muzda iş, aş üreten, istihdam sağlayan, ülkemize katmadeğer oluşturan iş dünyamızın değerli insanlarını fırsat buldukça ziyaret ederek, onları daha yakından tanımaya ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz. İş dünyamızda, esnaflarımız önemli bir yere sahiptir. Onların dertlerini, sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde görmek, çözüm üretmek bizim görevimiz. Ayrıca, esnaflarımızla yapmış olduğumuz güzel muhabbetler bize de keyif veriyor. Onlar iyi olursa, biz de iyi oluruz” diye konuştu.
Vali Tuncay Sonel, Sebze ve Meyve Hali içerisinde yer alan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Buharalı Şakir Efendi Aşevi’ni de ziyaret ederek, burada verilen hizmet hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Tuncay Sonel’in Sebze ve Meyve Hali’ne yapmış olduğu ziyarete, Ordu Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürü Metin Kaya, Altınordu Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Savaş Şimşek, OTSO Meclis Üyesi Birol Akgül de eşlik etti.

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