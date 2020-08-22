Vali Işık, düğün salonlarını denetledi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, düğün yapılan salonlarda korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Vali Işık, denetlediği düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi alınan tedbirleri yerinde kontrol etti. Kurum amirleri de düğün salonları ve okul bahçelerinde yapılan düğünleri denetledi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, "Bu mutlu günlerin ilerleyen zamanlarda yasa dönüşmemesi için maske, sosyal mesafe ve temizlik kurullarına uygun davranılmasını temenni ediyorum, denetimlerimiz ise artarak devam edecek" dedi.

