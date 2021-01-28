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Vali Işık, Kazımkarabekir ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

28.01.2021 13:19 | Son Güncelleme:
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Vali Işık, Kazımkarabekir ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kazımkarabekir ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada muhtarlara seslenen Vali Işık, ilçenin mevcut genel sorunlarını yerinde tespit ederek çözümü noktasında yapılması gereken çalışmaları görüşmek üzere muhtarların da katılımlarıyla geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.Toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Işık, ilimizin ve ülkemizin şu andaki en büyük sorunu olan korona virüs ile mücadelenin il genelinde etkin ve kararlı bir sürdürüldüğünü belirterek, “Bu kapsamda yürütülen uygulamalar ile birlikte denetim mekanizmasının iyi işletilmesi ve halkımızın konuya gösterdiği duyarlılık sayesinde ilçede pozitif hasta sayısı bulunmamasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kazımkarabekir ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada muhtarlara seslenen Vali Işık, ilçenin mevcut genel sorunlarını yerinde tespit ederek çözümü noktasında yapılması gereken çalışmaları görüşmek üzere muhtarların da katılımlarıyla geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Işık, ilimizin ve ülkemizin şu andaki en büyük sorunu olan korona virüs ile mücadelenin il genelinde etkin ve kararlı bir sürdürüldüğünü belirterek, “Bu kapsamda yürütülen uygulamalar ile birlikte denetim mekanizmasının iyi işletilmesi ve halkımızın konuya gösterdiği duyarlılık sayesinde ilçede pozitif hasta sayısı bulunmamasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Vali Işık, konuşmasında alınan önlem ve tedbirlerle birlikte yaklaşık 8 gündür Kazımkarabekir ilçemizde vaka sayısının yaşanmadığını ifade ederek, aynı güzel ve olumlu sonuçların ilimize de yansımasını umut ettiklerini kaydetti.
Vaka sayısındaki düşüşün ve aynı zamanda aşılama çalışmalarının yapılmaya başlanması ile birlikte vatandaşların rehavete kapılmamaları konusunda muhtarlara uyarılarda da bulunan Vali Işık, özellikle maske, mesafe, temizlik ve toplu yerlerde bulunmayarak kurallara uymaya devam etmeliyiz. Bu salgınla mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Bu vesile ile ilçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, kurum amirlerimize, güvenlik güçlerimize, mahalle ve köy muhtarlarımıza çalışmalarından ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
Toplantı, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun’un korona virüs salgını ve aşılama çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi vermesiyle sona erdi.

Vali Işık, Kazımkarabekir ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

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