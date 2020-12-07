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Vali Karadeniz, pandemi hastanesinde bilgi aldı

MANİSA HABERLERİ  | 07.12.2020 15:32 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, artan korona virüs vakaları sonrası yeniden pandemi hastanesine çevrilen Merkez Efendi Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak Başhekim Op.

Vali Karadeniz, pandemi hastanesinde bilgi aldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, artan korona virüs vakaları sonrası yeniden pandemi hastanesine çevrilen Merkez Efendi Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak Başhekim Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren’den bilgi aldı.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa’da artan korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından yeniden pandemi hastanesine dönüştürülen Merkezefendi Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Covid-19 ile mücadelede önleyici tedbirlerin önemini hatırlatan ve vatandaşların maske, mesafe ve hijyen olmak üzere 3 ana kural çerçevesinde temaslarını en aza indirerek virüsün yayılma zincirini kırmaya yönelik çalışmalara destek olmalarını isteyen Vali Karadeniz, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve Başhekim Mehmet Fatih Zeren’den pandemi ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarete Vali Karadeniz‘in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Leyla Arıcı, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, başhekim yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Vali Karadeniz, pandemi hastanesinde bilgi aldı

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