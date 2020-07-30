Vali Karadeniz Turgutlu’da

İlçe ziyaretleri kapsamında Turgutlu’da ziyaretler ve toplantılar gerçekleştiren Manisa Valisi Yaşar Karadeniz şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya’nın Turgutlu ilçesinde ikamet eden ailesini de ziyaret etti.

Kısa bir süre önce Manisa’ya atanan Vali Yaşar Karadeniz Turgutlu’da temaslarda bulundu.

Şehit Onur Karakaya’nın ailesini ziyaret etti

Vali Yaşar Karadeniz, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya’nın Turgutlu ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Yaşar Karadeniz’e Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Zehra Hoşgeldi ve yetkililer eşlik etti.

Şehidin babası İbrahim Karakaya, annesi Ümmü Karakaya ve yakınları ile sohbet eden Vali Karadeniz, şehit ailelerinin bu ülkeye emanet olduğunu söyleyerek her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti. Ziyarette, Şehit Onur Karakaya ve tüm şehitlerin ruhu için dua edildi.

Kaymakam Yılmaz’dan ilçe hakkında bilgi aldı

Vali Yaşar Karadeniz, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz’ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Ali Yılmaz’dan Turgutlu İlçesi genel durumu ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Yaşar Karadeniz, Kaymakam Yılmaz’a çalışmalarında başarılar diledi.