Vali Karadeniz’den Salihli ziyareti

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli’yi ziyaret etti. Vali Karadeniz Salihli’de çiçeklerle karşılanırken, Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’nin toplantısına da başkanlık etti.

İlk olarak Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam’ı makamında ziyaret eden Vali Karadeniz, ziyarette Kaymakamlık Anı Defterini imzaladı. Vali Yaşar Karadeniz, daha sonra Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam’dan sunum eşliğinde ilçe hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz’i Kaymakamlık ziyaretinde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen’in yanı sıra daire müdürleri karşıladı.

Başkan Kayda’ya iade-i ziyaret

Vali Karadeniz, ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu’nun hazır bulunduğu ziyarette Başkan Kayda, Vali Karadeniz’e ilçeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.