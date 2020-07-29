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Vali Karadeniz’den Salihli ziyareti

MANİSA HABERLERİ  | 29.07.2020 18:11 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli’yi ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli’yi ziyaret etti. Vali Karadeniz Salihli’de çiçeklerle karşılanırken, Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’nin toplantısına da başkanlık etti.
İlk olarak Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam’ı makamında ziyaret eden Vali Karadeniz, ziyarette Kaymakamlık Anı Defterini imzaladı. Vali Yaşar Karadeniz, daha sonra Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam’dan sunum eşliğinde ilçe hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz’i Kaymakamlık ziyaretinde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen’in yanı sıra daire müdürleri karşıladı.

Başkan Kayda’ya iade-i ziyaret
Vali Karadeniz, ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu’nun hazır bulunduğu ziyarette Başkan Kayda, Vali Karadeniz’e ilçeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Salihli OSB toplantısı yapıldı
Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’nin toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı. Salihli Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı da Vali Karadeniz’e Organize Sanayi Bölgesinin 1. ve 2. etapları ile Atıksu Arıtma Tesisi hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantı mali ve idari konular ele alınırken, toplantı dilek ve temenniler ile son buldu.

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